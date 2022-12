Valentina Ferragni irresistibile | il top è trasparente | non crederai ai tuoi occhi

Leggi su juvedipendenza

(Di giovedì 1 dicembre 2022) La, in netta e continua crescita sui social, ha regalato uno scatto osé ai fan: dal top traspare ogni cosa. Che visione! InstagramLa sorella minore di Chiara,, è la nuova star di Instagram. La bellezza, a quanto pare, è una dote di famiglia: anche lei, come la sorella, è meravigliosa. E sui social ha portato quel pizzico di provocazione che manca a Chiara, e che fa impazzire gli utenti. Era già successo cheproponesse una fotografia in cui il risalto maggiore lo avesse uno dei suoi top, a dir poco striminzito e da infarto. Stavolta, però, si è andati ben oltre. La, che in una delle famiglie più famose d’Italia è la più piccola, ha saputo ritagliarsi un suo spazio, non indifferente, sui social e specialmente su Instagram. Un ...