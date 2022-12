Rimase paralizzato dopo un incidente a “Ciao Darwin” | tutti assolti al processo per lesioni gravissime

Il concorrente, 54 anni all'epoca dei fatti,ferito per una caduta al gioco dei rulli ed è rimasto. A processo erano finiti, tra gli altri, due rappresentati della società Rti, ...Il concorrente, 54 anni all'epoca dei fatti,ferito per una caduta al gioco dei rulli ed è rimasto. A processo erano finiti, tra gli altri, due rappresentati della società Rti. Si ...Tutti assolti. E' quanto deciso dal tribunale monocratico di Roma per le quattro persone finite a processo in relazione al ferimento di un concorrente della trasmissione "Ciao Darwin" avvenuto il 17 a ...L'uomo venne sottoposto ad delicato intervento chirurgico ma il quadro clinico era gravissimo. A causa delle lesioni è rimasto paralizzato "agli arti superiori ed inferiori" ...