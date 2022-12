Primo ok sul dovere di diligenza delle imprese su ambiente e diritti

USL Umbria 2

... organizzato da CNIT, che si sta svolgendo a Roma, Diego Galli Direttore Generale di INWIT,... Ci siamo aggiudicati uno dei bandi di gara PNRR5G, in RTI con TIM e Vodafone, che vedra' la ...Commenta perIl caos Juventus continua a tenere banco, con nuovi possibili colpi di scena, sia dal punto di ... per quanto riguarda le azioni dei singoli azionisti che sonomercato. ... IN PRIMO PIANO - Amelia, inaugurata la nuova sede della postazione del servizio 118 in località Fornole Abbiamo provato in Portogallo la nuova KTM 890 Adventure 2023. Cambia nell'estetica e nell'ergonomia, oltre che nell'elettronica e nelle sospensioni. Prezzo da definire entro qualche settimana e arriv ...Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su Verifica si è diretti al sito del partner per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto ...