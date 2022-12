L’allarme di Abodi | “la Juve non è l’unica | è ora di mettere ordine”

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 1 dicembre 2022) La bufera che ha colpito lantus è destinata ad allargarsi. Una prima indicazione era arrivata da Gravina, la conferma più importante è quella dal ministro dello sport Andrea. “La situazione dellaè soltanto la punta estrema e, per certi versi, anche clamorosa di un fenomeno su cui non possiamo voltarci dall’altra parte”, le parole all’Ansa. “Probabilmente lantus non è. È il momento die di andare a controllare in maniera più puntuale, perché ci sono società che si comportano in maniera estremamente corretta e altre che, evidentemente, hanno interpretato in maniera troppo particolare le norme. Ciò determina un problema anche sul versante dell’equa competizione”.conclude: “l’autonomia sportiva deve ...