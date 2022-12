Germania a a casa | godono Giappone e Spagna Ma un tifoso tedesco

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Laè fuori dai Mondiali di Qatar 2022. Nonostante la vittoria per 4-2 con Costa Rica, i tedeschi tornano a. Fatale la vittoria delsulla. Un risultato calmoroso che ha spedito i nipponici agli ottavi dei mondiali insieme allae ha mandato aCosta Rica e. I tedeschi avevano cercato subito di mettere la partita sul binario giusto passando in vantaggio. Come anche lache è andata sull'1-0 col. Poi il buio. I nipponici prima hanno trovato il pareggio e poi il gol del vantaggio condannando definitivamente la. Ma i tedeschi hanno sfiorato una figuraccia colossale. Infatti Costa Rica aveva trovato il pareggio e poi il gol del vantaggio del 2-1. Solo ...

... GIAPPONE - SPAGNA 2 - 1 SECONDO TEMPO 51' è finita! Il Giappone batte la Spagna 2 - 1 e manda ala! Dopo un primo tempo dominato dalla Furie Rosse arriva l'avvio di ripresa che non ti ...Per il secondo Mondiale consecutivo lava aal girone eliminatorio. Quattro anni fa, in Russia, l'allora Nazionale di Loew fu mandata adalla Corea del Sud. Stavolta a eliminare i ...Succede di tutto nell'ultimo turno del girone con Spagna e Germania. Tedeschi a casa, passa il Giappone Poteva succede l’impossibile: per pochi minuti sia Spagna che Germania erano fuori dal Mondiale.Il finale del Girone E del Mondiale è stato al cardiopalma. Al termine di 90 minuti incredibile, a portare a casa la qualificazione sono Giappone e Spagna. I nipponici si ...