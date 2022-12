Agnelli si presenta in Senato con l’ad della Superlega | «Il sistema calcio va cambiato | lo dico da tempo»

(Di giovedì 1 dicembre 2022) L’ormai ex presidenteJuventus, Andrea, ha partecipato ieri ad un incontro inorganizzato dallo Juventus Club Parlamento ed ha rilasciato le sue prime dichiarazioni dopo le dimissioni dal Consiglio di amministrazione del club bianconero. Con lui, scrivono oggi i quotidiani, era presente l’amministratore delegato di A22, la società che è alle spalle, Bernd Reichart.ha dichiarato: «Resto il primo tifosoJuventus e questa cosa non cambia nulla per programmi e obiettivi di squadra, una formazione all’altezza che può vincere qualsiasi cosa».ha poi sottolineato che «la Juve è più grande di ogni uomo che la potrà mai guidare» e che le sue dimissioni sono state «una scelta assunta di comune accordo ...

Le parole di Dario Pellegrini in esclusiva, analizzando l'attuale situazione della Juventus dopo il terremoto verificatosi in società ...La Procura di Torino ha firmato la richiesta di rinvio a giudizio per tutti i vertici (dimissionari) del club bionconero ...