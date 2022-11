Zola Sumup | Obbligo del Pos? La società senza contanti è un processo inarrestabile

Sky Tg24

Umberto, growth marketing lead di, commenta: Le soluzioni degli esercenti italiani per contrastare l'inflazione Per i merchant italiani ciò che ha avuto il maggiore impatto negativo sul ..."La crescita dei pagamenti digitali è un processo inarrestabile" ha detto Umberto, capo della strategia di crescita di, in un'intervista a Repubblica . L'analista ha pochi dubbi sulla norma della legge di Bilancio che elimina l'obbligo del Pos per le transazioni sotto i ... Obbligo Pos, Zola (SumUp): "Pagamenti senza contanti Processo irreversibile" Il 57% degli esercenti ritiene che gli strumenti digitali siano strategici per battere l'inflazione, dice una ricerca di SumUp ...I dati del SumUp dimostrano l’aumento del numero medio di transazioni effettuate con carta, ma anche la diminuzione dello scontrino medio, a dimostrazione che sempre più italiani sono abituati a usare ...