Spacciava in città Arrestato 34enne

Leggi su tarantinitime

(Di mercoledì 30 novembre 2022) I Carabinieri della Stazione di Taranto nord hanno tratto in arresto untarantino che, in un quartiere periferico della, avrebbe intrapreso un’attività di spaccio. Gli investigatori dell’Arma, con servizi di osservazione, hanno monitorato i movimenti dell’uomo, riuscendo quindi ad individuare il luogo dove lo stesso avrebbe occultato la sostanza stupefacente, suddivisa in dosi e pronta per essere venduta. Nella serata di ieri, i militari hanno bloccato il giovane, nel momento in cui avrebbe dovuto recuperare l’eroina e la cocaina, contenuta in contenitori di plastica. La successiva ed accurata perquisizione ha consentito di trovare e sequestrare anche denaro in contanti, presunto provento dell’attività illecita. L’uomo, fatta salva la presunzione di innocenza sino a sentenza definitiva, su disposizione del Sostituto Procuratore di ...