Pubblico impiego | arriva il bonus “una tantum” | cosa è e quanto vale

(Di mercoledì 30 novembre 2022) La vecchia indennità di vacanza contrattuale, prevista per i dipendenti pubblici fra la scadenza di un contratto collettivo ed il suo rinnovo, verrà sostituita l’anno prossimo da un“una” pari all’1,5% dello stipendio. E’ha previsto la Legge d Bilancio 2023, appena firmata dal Presidente Sergio Mattarella. Risorse stanziate e platea La Manovra ha stanziato circa 1 miliardo di euro (che diventano 1,15 miliardi comprensivo de contributi Irap) per il pagamento delsugli stipendi dei dipendenti pubblici, cioè quelli che lavorano nelle amministrazioni centrali quali Ministeri, agenzie fiscali, enti non economici come INPS ed Inail e scuola. Si tratta però del 55% dei dipendenti pubblici che ammontano complessivamente a 3,2 milioni di individui. Il resto è rappresentato da altri comparti del ...