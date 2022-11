Mondiali Qatar 2022 | la Fifa rassicura | via libera ad oggetti e striscioni arcobaleni

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Viaagliarcobaleno, oltre che a quelli in solidarietà alle proteste in Iran, negli stadi deidi calcio in. Dopo le proteste di alcuni tifosi che si sono visti sequestrare alcunicon il simbolo dei diritti lgbtq+, laspiega di essere “a conoscenza di alcuni incidenti in cui gliconsentiti non potevano essere esposti negli stadi” e fa sapere di avere ricevuto “zioni dalle autorità” che negli stadi saranno applicati “norme e regolamenti concordati per la Coppa del Mondo di”. SportFace.

