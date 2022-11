Massimo Boldi in Abruzzo | Dinner Show col tifoso rossonero

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Countdown già scattato in, direzione Montesilvano, per ilin compagnia del simpaticissimo. Il noto attore, comico e personaggio televisivo sarà ospite nella serata di mercoledì 7 dicembre 2022 (inizio alle ore 21) al Grand Hotel Adriatico di Montesilvano (Pescara). Un mix esplosivo di divertimento e spettacolo, accompagnato da buon cibo e buona musica (presente anche dj set), in compagnia di uno dei personaggi più apprezzati del mondo della televisione,. ‘Cipollino’ è pronto a colpire, come sempre, con la sua inimitabile e contagiosa ironia. Evento sotto l’impeccabile regia di Nardone Eventi, già organizzatore di svariati eventi culturali e sportivi di notevole successo ...

TGCOM

... il film in onda stasera in tv alle 21 su Cine34 : film comico del 1987 di Giorgio Capitani, con Christian De Sica, Clarita Gatto, Franca Gonella, Lino Banfi,, Luc Merenda, Corrado Olmi,...... forse 30 anni di carriera alle spalle, lavorando con personaggi, tra gli altri, come Gigi Proietti, Alberto Sordi, Paolo Villaggio, Lino Banfi,, Giulio Scarpati senza dimenticare Carlo ... Massimo Boldi canta "Ohi Marì" a "Popcorn" 1981 Chi è Awed. Awed, il cui vero nome è Simone Paciello, è uno youtuber di 24 anni originario di Napoli. Leggi tutto Chi è Awed. Awed, il cui vero nome è Simone Paciello, è uno youtuber di 24 anni origin ...Non solo attore, ma anche cantante. Stiamo parlando di Massimo Boldi che nel corso della sua cariera si è esibito anche come artista musicale. Era il 1981 quando a " Popcorn ", il programma in onda su ...