Calciomercato.com

Fagioli - Morata e quelle sfide a tennis ai tempi dellaIn una seconda storia, Fagioli posta le dichiarazioni rilasciate da Morata al termine di : " Panchinaro Non importa, faccio parte di una ...Calciomercato Juventus, si prospetta il possibile scambio con il bomber:la pista del possibile affare in Premier League per i bianconeri La situazione è sicuramente cambiata nel corso delle ultime giornate di campionato. Se prima sembrava un avvicinarsi quasi certo ... Juve, spunta una nuova intercettazione: 'Situazione così brutta solo con Calciopoli' Nei retroscena raccontati da La Stampa e riguardanti la Juventus, ne spunta anche uno collegato all'Atalanta. Al momento si tratterebbe solamente di accertamenti al vaglio dei magistrati e non di cont ...In relazione all'attuale situazione in casa Juventus, sarebbe emerso un credito di 19,9 milioni che il club avrebbe con Cristiano Ronaldo ...