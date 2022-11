Incidenti stradali | due morti e due feriti ad Agrigento

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Due persone sono morte e altre due sono rimaste ferite, una delle quali in gravi condizioni, in un incidente stradale avvenuto questa sera adlungo via Dei Fiumi, all'ingresso del Villaggio ...

Agenzia ANSA

