Covid | scattano le multe per i NoVax over50

Leggi Anche, Iss: mortalità over80 no Vax quasi 10 volte più alta Manifestazioni no vax - Intanto a Roma, una cinquantina di no vax si sono riuniti davanti al palazzo della Consulta per ......2021 come strumento per arginare la pandemia da, la Lega punta a congelare fino al 30 giugno 2023 le multe previste per gli over 50 che non in regola con gli adempimenti vaccinali che...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...A dicembre sono in arrivo le multe agli over 50 che non hanno fatto il vaccino anti-Covid. Sono scaduti infatti i 180 giorni fissati per giustificare il mancato adempimento all'obbligo ...