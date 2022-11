Capotreno va in pensione e si commuove | il saluto ai passeggeri è virale VIDEO

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti Undell’Eav, l’azienda di trasporto pubblico della Campania, va indopo 34 anni e lo annuncia via interfono ai, per molti dei quali era ormai un compagno di viaggio. Scatta l’applauso e poi il, Alfredo Venditti, va di persona nelle carrozze a salutare: ma è commosso e emozionato e ilin cui ringrazia tutti e dice “ho cercato sempre di rispettarvi, anche quando ci sono stati disagi e guasti”, ha fatto il giro del web e ricevuto una valanga di messaggi affettuosi. “Signore e signori buongiorno. E’ ilche vi parla per dirvi che tra 4 fermate vado in, finisce la mia carriera lavorativa dopo 34 anni in questa azienda”, esordisce Venditti nel suo annuncio. “Voglio dirvi – aggiunge – ...

