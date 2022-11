Will Smith | «Lo schiaffo all’Oscar? È stata rabbia repressa» E parla di “una notte orribile”

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 29 novembre 2022)ha spiegato che èla(in americano l’attore ha usato letteralmente il termine “imbottigliata”) a portarlo a schiaffeggiare Chris Rock durante ladegli Oscar nel marzo scorso. Intervistato per la prima volta dopo l’incidente, ospite al The Daily Show con Trevor Noah,hato di quel giorno coma di “una”. «Stavo affrontando qualcosa quella, sai? Non che questo giustifichi affatto il mio comportamento», ha detto senza però mai chiarire quale problema lo affliggesse in quelle ore.era salito sul palco sferrando unoal presentatore che aveva appena fatto una battuta sulla testa rasata della ...