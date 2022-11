Un metodo in cinque fasi di 28 giorni per riattivare il circolo virtuoso degli ormoni che regolano il benessere psico-fisico e l’invecchiamento biologico

(Di martedì 29 novembre 2022) . É questo l’affascinante percorso illustrato nel libro Dieta del restart ormonale della giornalista scientifica Margherita Enrico e del dottor Emanuele De Nobili, esperto in medicina rigenerativa e anti-aging, “La dieta del restart ormonale” di Emanuele De Nobili e Margherita Enrico (Sperling & Kupfer € 17,90). «Glisono alla regia di un equilibrio complesso, che regola, ad esempio, la sensazione di fame, lo stress, il desiderio sessuale, il funzionamento tiroideo, l’efficienza mentale e persino il tono del nostro umore», spiega Emanuele De Nobili. «Un’orchestra perfetta, con la quale dobbiamo entrare in sintonia grazie ad una nutrizione attenta e ad uno stile di vita sano, che non può prescindere dalla ginnastica e dalla meditazione». «La dieta ormonale è unica nel suo genere perché asseconda il ritmo circadiano che regola l’orologio ...

Per questo suggeriamo da una parte l 'utilizzo di mezzi di prevenzione : il preservativo è ildi barriera più sicuro per la prevenzione dell'HIV, in quanto noi sappiamo che oggigiorno in ......politica ma è un fatto che si tratti di una formazione schierata apertamente con istelle), ... Anzi, in questi giorni di graticola mediatica, da Azione è arrivata una lodevole mano "di...I ricercatori ENEA hanno condotto uno studio volto a stabilire l'origine geografica delle olive utilizzate per la produzione di olio EVO ...Il RETROSCENA. Dalla revisione del meccanismo di rivalutazione delle pensioni il governo prevede di ottenere 2,12 miliardi di minore spesa nel 2023 e circa 4 miliardi a partire dal 2024 ...