Mattarella | La difesa della democrazia è responsabilità di tutti

Leggi su agi

(Di martedì 29 novembre 2022) AGI - "L'evasione fiscale è un problema grave per qualunque paese, lo è in maniera importante per l'Italia e infatti si è fatto molto. Nel Pnrr questo è un tema che viene sottolineato con molta concretezza e molte indicazioni; è già stato tra l'altro definito con l'Ue e non vi sono segnali che venga cambiato". Sergiorisponde "volentieri" a una domanda dei giornalisti sul rischio che le misure di lotta all'evasione fiscale contenute nel Pnrr cambino e mostra fiducia nel fatto che le indicazioni previste nel Piano non verranno 'smontate'. Il capo dello Stato è a Berna, nel secondo giornosua visita di Stato in Svizzera. Il tema delle tasse è uno dei dossier nei rapporti bilaterali, tanto che il presidente federale Ignazio Cassis chiede con forza di far uscire il suo paese dalla black list dei paradisi fiscali, mentre proprio in ...