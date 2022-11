Le relazioni difettose – Lui se ne è andato | ma un mese prima voleva sposarmi

Leggi su iodonna

(Di martedì 29 novembre 2022) Ciao Ester, Mi pare giusto scrivere come è finita col quarantenne, libero senza figli, mio partner da tre, che nonsentir parlare di futuro. Per riassumere brevemente: all’inizio tutto stupendo, tutto un facciamo andiamo prendiamo organizziamo, pochi mesi per passare dal “ci vediamo stasera?” al “cosa facciamo stasera?”. Me lo sono trovato piantato in casa dal terzodi conoscenza, peccato non avesse da me manco una mutanda. Ho resistito un anno e mezzo in questa situazione ibrida, sentendomi dire che mah insomma lui aveva un problema a parlare di futuro e che non potevo mettergli tutta questa ansia a chiedergli se un giorno avrebbe voluto figli, o banalmente se avesse voglia di passare la sua vita con me almeno nelle intenzioni (che poi sappiamo come va a finire, sono scaduti perfino i Brangelina, chi siamo noi per crederci davvero). ...