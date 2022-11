Il governatore De Luca | “C’è una classe dirigente nazionale improbabile”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 29 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti“Avete il privilegio di avere unadi ‘altissimo livello’,e in qualche caso con analfabeti di ritorno e anche di andata. L’anno prossimo il Centro Nord andrà avanti di un altro 0,8 per cento, il Sud andrà indietro di un altro 0,4 per cento. Abbiamo classi dirigenti che non sono simili a quelle che ha avuto la Germania quando dopo la caduta del Muro di Berlino si è trovata di fronte al problema dell’unità tedesca”. Questa l’analisi deldella Campania, Vincenzo De, espressa parlando agli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Napoli, in occasione della presentazione del Master di II livello in Scenografia per il Cinema e Costume per il Cinema sostenuto dalla Regione in collaborazione con Netflix e la ...