F1 | Adrian Newey avverte | “Alcuni team potrebbero avere più potenziale di Red Bull per sviluppare la vettura”

Leggi su oasport

(Di martedì 29 novembre 2022)e margini di miglioramento sono concetti che spesso si esprimono parlando di un qualcosa che non si può prevedere a priori, ma si può ipotizzare. Lo si fa per un atleta dalle belle speranze, immaginando un futuro roseo legato alla propria età ed esperienza. Ciò però non è garanzia di successo e i tempi di maturazione possono essere diversi. In F1 il discorso è un po’ diverso perché spesso chi arriva prima al proprio 100% può conservare lo status quo nel caso in cui di variazioni regolamentari non siano significative. Potrebbe essere il caso della Redche, con il progetto della RB18, ha raggiunto un livello decisamente elevato per le nuove monoposto a effetto suolo. Un gioiello nato dalla nota mente geniale di, autentico punto di riferimento dal punto di vista tecnico nel Circus e padre di ...