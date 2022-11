Catania-Palermo | Stefania Petyx | “Più che un’autostrada sembra un videogame”

FocuSicilia

Al via la gara da 1,2 miliardi di euro lanciata da RFI (Rete Ferroviaria Italiana) per la nuova linea- Messina. Obiettivo degli interventi previsti è quello di migliorare i servizi offerti sul territorio siciliano e ridurre i tempi di percorrenza. I finanziamenti provengono anche ...... parte integrante del nuovo collegamento ferroviarioMessina. La gara si legge in una nota ha un valore di circa 1,2 miliardi di euro, finanziati anche con i fondi del Pnrr. Gli ... Clima, Palermo e Catania impreparate. Destinate a piegarsi agli eventi estremi PALERMO - Rete Ferroviaria Italiana, Gruppo FS Italiane, ha pubblicato in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea la gara per la progettazione esecutiva e ...Al termine dei lavori, sottolinea la nota, lungo tutto l'asse Palermo - Catania sarà possibile andare da Palermo a Catania in meno di due ore.