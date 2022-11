Calcio | Mondiali 2022 | il Portogallo presente un dossier per far assegnare il gol contro l’Uruguay a CR7

(Di martedì 29 novembre 2022) L’1-0 del? Per la FIFA è stato segnato, dopo un’attenta revisione, da Bruno Fernandes, mentre la federazione portoghese, presentando un dettagliato, vorrebbe che la rete venisse assegnata a CR7. E’ questa, secondo il media spagnolo El Chiringuito, una delle ultime notizie dal pianeta “Qatar”, dove oggi inizia il programma relativo alla terza e ultima giornata della fase a gironi. I lusitani, inseriti nel Gruppo H, al momento hanno collezionato 6 punti certificando il passaggio agli ottavi di finale con una partita d’anticipo, in una pool che comprende anche il Ghana (3 punti),(1 punto) e la Corea del Sud (1 punto). Se il gol alla fine dovesse essere assegnato a Cristiano Ronaldo, questo diventerebbe la 119esima rete del fuoriclasse ...

...Il 'curriculum' di Mario Ferri è molto lungo e sono tante le sue incursioni sui prati verdi dei campi da. Nel 2014 'Il Falco' fece irruzione durante Belgio - Stati Uniti, partita dei...Nonostante la presenza degli oneri legati ai Grandi Eventi Sportivi, in particolare idiin Qatar e le Olimpiadi invernali di Pechino, del consistente incremento dei costi energetici ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Andrés è ancora oggi per tutti un grande calciatore con un posto privilegiato nella storia del calcio. Più vicino ai giorni nostri ciò che è successo alla nazionale della Corea del Nord nei mondiali ...