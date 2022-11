Wyser | personal branding su LinkedIn è soft skill che può fare la differenza

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 28 novembre 2022) Roma, 28 nov. (Adnkronos/Labitalia) - Quasi un milione di manager è presente suItalia e di questi 1 su 7 dichiara apertamente di essere alla ricerca di un lavoro., brand globale di Gi Group Holding che si occupa di ricerca e selezione di profili di middle e senior management, con una communitydi quasi 240.000 professionisti in Italia, sottolinea l'importanza diattraversoper differenziarsi e rendere il proprio profilo più attrattivo agli occhi di recruiter e aziende. Ad oggi suci sono 16 milioni di utenti italiani e oltre 400mila aziende con sede in Italia: è la terza business community per volume in Europa e il più esteso database di contatti per quanto riguarda il mercato del lavoro ...