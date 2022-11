Uomini e Donne | storica corteggiatrice si lamenta | “Molto difficile rimettersi in gioco”

La prima riguarda il riconoscimento della realtà degli abusi e delle persone,, di tutte le età, vittime di abusi e sopravvissuti. La seconda concerne l'assumere la responsabilità nei ...... furono: Fabiana Perrone, Maria Grosso, Elena Proietti, Michela Camillo e glidella squadra ...da una fuga di gas in via Ventotene che strappò la vita a quattro Vigili del Fuoco e a quattroDa “shampista” a “Dama” e imprenditrice. La determinazione, afferma Ida Platano, l’ha portata dov’è. Ma non è stato facile! Una delle protagoniste più amate di “Uomini… Leggi ...Non è destinata a spegnersi la polemica che coinvolge il calciatore Alessandro Murgia e l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Vittoria Deganello. Quest'ultima è in dolce ...