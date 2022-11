Spaccio e resistenza a pubblico ufficiale | un arresto nel salernitano

(Di lunedì 28 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIn data 26 novembre 2022, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Salerno hanno arrestato nella flagranza del reato, per detenzione ai fini didi sostanza stupefacente,e minaccia aAlessandro SANTORO. Il predetto, durante un controllo effettuato dalla p.g. procedente, non fermatosi all’alt, durante la fuga lanciava dal finestrino dell’autovettura un involucro contenete circa 12 grammi di eroina suddivisi in 50 dosi. Durante la successiva perquisizione, nella sua disponibilità venivano rinvenuti ulteriori 30 dosi di eroina e hashish. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

