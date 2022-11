Scendono dal treno e trovano i cancelli chiusi | passeggeri intrappolati in una stazione di Roma

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 28 novembre 2022) Sono rimastinelladi La Storta, nel nord di, idella linea ferroviaria Fl3. Dopo essere scesi dal, hanno trovato chiuso il cancello d’uscita, rimanendo, così,per diversi minuti, prima che il personale in servizio intervenisse e li liberasse. Alcuni dei, impazienti per l’attesa, sono usciti scavalcando le reti di protezione. Il fatto risale a venerdì 25 novembre. Le persone rimaste bloccate erano per lo più pendolari saliti allaTiburtina die diretti verso Viterbo. Rete Ferroviaria Italiana (Rfi) ha aperto un’inchiesta interna. Il personale sta visionando i filmati interni per verificare cosa sia accaduto e chi abbia chiuso il cancello, forse per errore. In ...