Pichetto è durissimo sull' abusivismo | ' Galera a sindaci e a chi fa costruire'

(Di lunedì 28 novembre 2022) - Parole dure che alimentano la polemicae motivazioni di un disastro imprevedibile ma in qualche modo annunciato. Perchè come in ogni evento del genere c'è l'imponderabile, la natura e gli eventi ...

- Parole dure che alimentano la polemica sulle motivazioni di un disastro imprevedibile ma in qualche modo annunciato. Perchè come in ogni evento del genere c'è l'imponderabile, la natura e gli eventi ...anche il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca , che punta il dito contro l'... sbloccare il piano di adattamento climatico, rimasto nel cassetto del ministroFratin, e ...Frasi dure da parte del ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin dopo la tragedia di Ischia, dove un frana ha travolto alcune abitazioni seminando ...Parole dure che alimentano la polemica sulle motivazioni di un disastro imprevedibile ma in qualche modo annunciato. Perchè come in ogni evento del genere c'è l'imponderabile, la natura e gli eventi e ...