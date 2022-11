Martone presenta il suo documentario in omaggio a Troisi

Fanpage.it

Per, "questo documentario vale il film con Massimo Troisi che non sono mai riuscito a fare". Spiegando, infine, il suo progetto,ha affermato: "Naturalmente io faccio questo film per ...Accanto alla figlia Carolina Rosi il regista premio Oscaril volume "Francesco Rosi. Diari. In collegamento anche Mario: "Siamo tutti figli di Francesco Rosi, io, Sorrentino, ... Mario Martone presenta il film su Massimo Troisi: Era sottovalutato come regista, lui ne soffriva Il titolo, 'Laggiù qualcuno mi ama', è frutto di una libera rivisitazione del classico 'Lassù qualcuno mi ama'. Il film sarà disponibile nelle sale dal 19 febbraio.window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-21b5245d-e09b-2649-1458-32693108fd ...