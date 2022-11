I filorussi del Donetsk arrestano due sacerdoti cattolici con l' accusa di terrorismo

... della canonica e dei locali tecnici della parrocchia, entrambi i sacerdoti erano già in custodia, il che significa che non avevano più alcun tipo di controllo sulle strutture, né sulle azioni......50 Il Cremlino conferma: nessun ritiro delle truppe russe dalla centrale di Zaporizhzhia 10:44 Il Cremlino favorevole alla mediazioneVaticano: "È l'Ucraina a non esserlo" 09:53 I: "La ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...La fondazione pontificia Aiuto alla Chiesa che Soffre (Acs) ha denunciato l’arresto di due sacerdoti cattolici che prestavano servizio nella città portuale di Berdyansk e ha parlato di propaganda dei ...