(Di domenica 27 novembre 2022) Salta l’appuntamento consueto con laTvsabato 26 novembre su Rai Uno. Il motivo risiede nelladiche ha suggerito all’azienda di evitare di mandare in onda una trasmissione ironica e leggera in un momento molto complicato per il nostro paese. Va detto che comunque c’è in onda in questi minuti Ballando con le stelle e che difficilmente ci sarebbe stato spazio per la normale programmazione,Tv inclusa. SportFace.

L'ex calciatore e ora opinionista sulla Rai per i Mondial i con laTv, Antonio Cassano , ha ... Siccome sono una persona che non rinnega, dopo quello che ho visto confermo che per me ...Dal canto suo la bionda imprenditrice ha voluto rispondere: 'Non c'èdi più bello di ... 'Questa notte alle 4 il nostro caroci ha lasciato. A chi gli chiedeva come stava, anche negli ultimi ... Niente Bobo Tv stasera su Rai Uno: "Per rispetto delle vittime della tragedia di Ischia" Il Circolo dei Mondiali non sembra decollare e anche la Bobo Tv è finita nel mirino della critica: Adani, Vieri e Cassano esprimono il loro parere.