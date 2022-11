Manovra 2023 | le ultime novità su obbligo bancomat | Opzione donna e Imu - Economia - quotidiano net

(Di domenica 27 novembre 2022) Nientedifino a 60 euro. Pensioni: '' si allarga alle lavoratrici che assistono parenti con gravi patologie. Stop all'Imu per gli immobili ...

Niente obbligo di bancomat fino a 60 euro. Pensioni: 'Opzione donna' si allarga alle lavoratrici che assistono parenti con gravi patologie. Stop all'Imu per gli immobili ......stravolgimento della Legge di Bilancio per il. Fonti di governo ai massimi livelli, molto vicine alla premier Giorgia Meloni, assicurano ad Affaritaliani.it che i capisaldi della...Sale da 30 a 60 euro il limite oltre il quale i commercianti sono esentati dall'obbligo pos, vale a dire di consentire il pagamento con carte e bancomat.Nessuno stravolgimento della Legge di Bilancio per il 2023. Fonti di governo ai massimi livelli, molto vicine alla premier Giorgia Meloni, assicurano ad Affaritaliani.it che i capisaldi della manovra ...