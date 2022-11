I migliori ruoli di Alessandro Borghi

Leggi su gqitalia

(Di domenica 27 novembre 2022)è il volto italiano che abbiamo più atteso al cinema in questo 2022, a cui si era affacciato con tre film da festival: Le 8 montagne, premio della giuria a Cannes, Delta presentato a Locarno e The Hanging Sun - Sole di mezzanotte, fuori concorso alla Mostra del cinema di Venezia. Inutile dire che alla fine si è anche dimostrato a tutti gli effetti l'attore dell'anno e non vediamo l'ora che anche il pubblico lo veda finalmente in sala (dal 22 dicembre) nel film che porta sul grande schermo il romanzo più famoso di Paolo Cognetti, La sua interpretazione merita così tanto, che ci azzardiamo ad aprire la top 5 dei suoiproprio con questo titolo, che assieme a The Hanging Sun, segna il suo ingresso nel cinema internazionale, dopo il successo in produzioni global televisive (vedi alla voce ...