Adani fa bene alla Rai | salva dal sonno

(Di domenica 27 novembre 2022) Si può difendere Lelepur senza condividerne nemmeno mezza idea calcistica. Ma nemmeno un quarto. Ma nemmeno una, eh. LelefaRai, con i suoi eccessi, le sue iperboli, anche le sue cazzate. Poi il personaggio di Sara Simeoni innamorata di lui, è semplicemente meraviglioso, da Franca Valeri.ci stanella Rai di Alessandra De Stefano che prova in tutti i modi a svecchiare il modo di fare sport (nonostante qualche pistolotto moralistico, ma è pur sempre la Rai). Ha in qualche modo coinvolto anche Cassano. È evidentemente disperata e quindi vogliamoanche a lei. E poi ormai le telecronache sono così, bisogna esagerare, gridare. Sempre meglio di quelle frasi “la sblocca” “la pareggia” “la chiude”. E di chi non prende mai posizione. Lui ...

La telecronaca appassionata di Adani non è certo passata inosservata e molti tifosi italiani hanno ritenuto che fosse eccessivamente di parte. Anche i messicani, però, non l'hanno presa bene. "Chi ama il calcio non può non volere bene a un allenatore, e a una persona come Luis Enrique". Se ieri ha fatto discutere moltissimo il commento tecnico di Adani, oggi è il telecronista Rimedio a fare notizia. Vamos!" La telecronaca appassionata di Adani non è certo passata inosservata e molti tifosi italiani hanno ritenuto che fosse eccessivamente di parte. Anche i messicani, però, non l'hanno presa bene.