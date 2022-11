Treno esce dai binari nel Casertano | fango e alberi sulla linea ferroviaria Passeggeri radunati nell' ultimo vagone

Agenzia ANSA

Ilera partito da Cassino alle 18.05 diretto a Caserta. Attualmente è fermo tra i campi e i passeggeri sono stati convogliati nell'ultima carrozza in attesa dei soccorsi. Il personale di ...Ilera partito da Cassino alle 18.05 diretto a Caserta. Attualmente è fermo tra i campi e i passeggeri sono stati convogliati nell'ultima carrozza in attesa dei soccorsi. Treno esce dai binari in provincia di Caserta: nessun ferito - Cronaca Un treno è uscito dai binari in provincia di Caserta, tra Mignano Montelungo e Tora Presenzano. Non ci sono feriti tra i passeggeri a bordo. Solo tanta paura. I passeggeri hanno sentito un urto, si è ...Un treno è uscito dai binari in provincia di Caserta, tra Mignano Montelungo e Tora Presenzano. Non ci sono feriti tra i passeggeri a bordo. Solo tanta paura. I passeggeri hanno sentito ...