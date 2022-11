Ternana | UFFICIALE | esonerato Lucarelli

Commenta per primo La sconfitta con il Pisa è fatale per Cristiano Lucarelli. Laha comunicato ufficialmente l'esonero del tecnico : 'LaCalcio comunica di aver sollevato dall'incarico il responsabile tecnico della prima squadra, signor Cristiano Lucarelli. La Società ringrazia l'allenatore livornese per l'impegno profuso e gli ......//www.michelebufalino.com Giornalista pubblicista pisano, nel 2009 ha scritto il libro... Collaboratore de "La Nazione" di Pisa da agosto 2018 Articoli recenti Pisa -3 - 1: I ...“La Ternana Calcio comunica di aver sollevato dall’incarico il responsabile tecnico della prima squadra, signor Cristiano Lucarelli”. Questa la comunicazione ufficiale della società in via della Barde ...I "super nerazzurri" travolgono la Ternana con le reti di Tramoni, Beruatto e Barba. Il Pisa sale così al decimo posto ...