Povertà | lavoro e Rdc Distorsioni e scomode verità secondo De Tomaso

(Di sabato 26 novembre 2022) Che uno Stato moderno e civile debba farsi carico di chi si trova in estreme difficoltà economiche, non ci piove. Persino due mostri sacri del liberismo, come Friedrich von Hayek (1899-1992) e Milton Friedman (1912-2006), non erano ostili al reddito minimo (ovviamente elargito dallo stato) anche a costo di spiazzare e sconcertare i sacerdoti del liberismo assoluto. Ma che uno Paese debba estendere la sua rete protettiva anche a beneficio di chi non vive in condizioni disperate o di chi preferisce vivere grazie alla grazia di Stato, è un altro discorso. Fa chiarezza, in merito, la stessa Costituzione italiana, che nella seconda parte dell’articolo 4 scolpisce così: “Ogni cittadino ha il dovere di svolgere,le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società”. Ergo. La Costituzione ...