«Ora ti ammazzo» | prima minaccia | poi aggredisce il parroco

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 26 novembre 2022) Formia. Era diventato un vero e proprio incubo per la comunità parrocchiale e non solo. Ieri sera il personale del Commissariato di Polizia di Stato ha dato esecuzione all’Ordinanza di Custodia Cautelare in Carcere emessa dal GIP del medesimo Tribunale di Cassino, nei confronti di un cittadino formiano di anni 36 per il reato di atti persecutori nei confronti deldi un oratorio della città. Aggressioni e minacce alla comunità parrocchiale La comunità parrocchiale era stata oggetto in maniera continuativa di aggressioni, minacce ed insulti, fino ad essere costretta ad interrompere alcune celebrazioni religiose, attività di catechismo e sportive. Il comportamento aveva destato allarme sociale nella città di Formia e forte preoccupazione tra i numerosi frequentatori, anche giovanissimi o molto anziani, dell’Oratorio e della Parrocchia I comportamenti, violenti e ...