Colpo di Scena | Barbara D’Urso Torna In Prima Serata!

(Di sabato 26 novembre 2022) Mediaset starebbe pensando di premiare la nostracon un programma inserata su Canale 5. Una notizia che ha colto tutti di sorpresa e che vedrebbe la conduttricere in prime time già a gennaio del 2023. Ma con quale programma? Ecco tutti i dettagli e gli aggiornamenti sulla vicenda! Lainserata su Canale 5: lo scoop Perpotrebbero esserci interessanti novità dal punto di vista professionale. Nulla è ancora confermato ma, alcune indiscrezioni, parlano di un programma inserata per lei. Una novità, visto che sino a poco tempo fa, sembrava che Mediaset non avesse intenzione di affidarle nessun nuovo progetto in questa stagione televisiva. Ed invece, pare ...

Spaziogames.it

Per la coppia d'oro della settima stagione, tuttavia, c'è un inaspettatodiche potrebbe far dispiacere molti telespettatori. Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Stefania e Marco ...Senza attribuirsi il merito deldifinale, ha spiegato però di avere più volte spinto verso una soluzione definitiva ai tormenti dell'agente. Ha sempre trovato molta resistenza da parte ... Qualcuno ha previsto il colpo di scena più importante di God of War Ragnarok più di un anno fa Stefania Colombo e Marco di Sant’Erasmo lasciano Il Paradiso delle Signore Un colpo di scena inaspettato attende i fan della soap di Rai 1. Ecco le Anticipazioni.RIETI - Il campionato di Promozione apre le porte all’VIII giornata. Nessun derby ma gare fondamentali per tutte le reatine. Occhi puntati sul Poggio Mirteto, non sono ammessi passi falsi ...