Caniggia | «Vivere da Maradona era impossibile | ma a Diego piaceva Non ha mai accettato imposizioni»

(Di sabato 26 novembre 2022) Sul Corriere dello Sport una lunga intervista all’ex attaccante dell’Argentina, Claudio. È stato compagno di, racconta di quando ha saputo della sua morte. Ieri il secondo anniversario della scomparsa di. «Venni a sapere della sua morte leggendo un quotidiano online. Mi trovavo in Messico con la mia ragazza, a Tulum. C’era la pandemia e il Messico era l’unico Paese in cui si viaggiava liberamente. All’inizio pensai alla solita voce puntualmente smentita:sta male, è in coma, è morto, no, non è ancora morto. Poi mi sono reso conto che era tutto maledettamente vero. Ci eravamo sentiti due mesi prima, non voglio peccare di presunzione, ma penso di essere stato il compagno di squadra più vicino a lui. Quando allenava il Gimnasia andavo spesso a trovarlo. Proprio un bellissimo rapporto. Due ...