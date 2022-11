Violenza sulle donne | Manfredi | “E’ una piaga | serve sforzo culturale”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 25 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – ”E’ unache viene dal rapporto malato che c’è spesso tra uomini e le loro compagne. Questacieca deve essere combattuta con un grandee con interventi repressivi”. Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano, in occasione del falsh mob che si è svolto in piazza Municipio nella Giornata internazionale per l’eliminazione dellacontro le. Il sindaco ha evidenziato la necessità di ”un rafforzamento dell’applicazione delle leggi che ci sono e che vanno maggiormente applicate anche con un grandeda parte della collettività e delle istituzioni per evitare che levengano lasciate sole nel momento in cui denunciano e devono essere ...