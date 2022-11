Senegal | Dia | “Orgoglioso di aver segnato il mio primo gol in un Mondiale”

(Di venerdì 25 novembre 2022) Boulaye Dia, attaccante dele della Salernitana, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di BeIN Sports, commentando la rete messa a segno contro il Qatar: “Il gol del 2-1 ha dato loro speranza, soprattutto col supporto del pubblico. Ci siamo un po’ intimoriti, ma sapevamo che potevamo ancora far male, infatti siamo riusciti a fare il terzo gol. Sonodiil miogol in un”. SportFace.

La Gazzetta dello Sport

Quando il match sembra in equilibrio, uno svarione del difensore centrale Khoukhi spalanca ae alle porte del vantaggio. L'attaccante della Salernitana da due passi batte di destro ...Quando il match sembra in equilibrio, uno svarione del difensore centrale Khoukhi spalanca ae alle porte del vantaggio. L'attaccante della Salernitana da due passi batte di destro ... Imprendibile Dia, il Senegal festeggia la prima vittoria: Qatar battuto 3-1 È appena terminata la seconda partita del girone A dei mondiali di calcio tra i padroni di casa del Qatar e il Senegal campione d’Africa in carica. “C’è anche un grane errore di Koulibaly sul gol, che ...Un 1' dopo fa tutto Dia, prima si fa anticipare poi recupera e scaraventa la palla in porta, Senegal in vantaggio, fine primo tempo. Il Senegal schiaccia il piede sull’acceleratore, al 48' raddoppia ...