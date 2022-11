(Di venerdì 25 novembre 2022) Ora chi meno chi peggio, nel succedersi sullo scranno capitolino, ad oggi nessun sindaco è riuscito a restituire alla Capitale l’agognata e possibile immagine di ‘poli internazionale’. Sono infatti troppi ed ormai ‘sedimentati’, i problemi che angustiano questa città bimillenaria dove, complici anche l’indolenza ed il fatalismo’ dei suoi abitanti, compiere il ‘salto’ sembra essere qualcosa di irraggiungibile. Così, un po’ come accade per l’asfalto – osceno – che sta via via inghiottendo i gloriosi e preziosi ‘sampietrini’, allo stesso modo le amministrazioni che si vanno susseguendo – sopravissute all’arena elettorale – si limitano a ‘metterci una pezza’, continuando invece a rimandare i problemi seri, quelli veramente ‘pesanti’., il ‘piano natalizio’ per rilanciare il commercio cittadino, incentivare i turismo, ed ...

Italia Sera

...di essere un avvenimento in grado di soddisfare le aspettative del pubblico di ...ed etichette di diverse regioni italiane e prevede la partecipazione di importanti Consorzi comeDOC, ...... che per tutto il periodo delle festività animerà viacon le sue casette addobbate a festa e ... in un momento chedi essere tanto emozionante quanto atteso. L'albero, donato dal Comune di ... Roma promette un Natale di grande coesione e shopping: bus e metro gratis e sconti su taxi e sharing Ora chi meno chi peggio, nel succedersi sullo scranno capitolino, ad oggi nessun sindaco è riuscito a restituire alla Capitale l’agognata e possibile immagine di ‘metropoli internazionale’. Sono infat ...Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri denuncia che non ci sono più soldi per proseguire con i lavori della metro C, per questo chiede subito uno stanziamento al governo per oltre 1 miliardo di euro.