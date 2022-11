La Tinet va a Cuneo pronta per lo scontro diretto

Leggi su seriea24

(Di venerdì 25 novembre 2022) La classifica della Serie A2 Credem Banca è cortissima e parla di otto squadre (su 14!) racchiuse in un fazzoletto di tre punti. In questo senso laPrata e la Banca Alpi Marittime Acqua S. Bernardosi trovano appaiate a quota 11. Entrambe sono reduci da due sconfitte in trasferta, laper 3-1 sul campo di Ravenna mentre i piemontesi per 3-0 in quel di Santa Croce.Il campo di, uno dei palazzetti mitici della pallavolo italiana, ha visto per più stagioni giocare un giovane Samuele Papi, ma evoca anche un bel ricordo a Simone Scopelliti che lo scorso anno con la sua Reggio Emilia ha battuto i cuneesi nella finale promozione per la Superlega.I piemontesi, guidati da Coach Giaccardi, hanno dovuto fare a meno, per motivi fisici, del loro opposto Santangelo, ma il giovane Cardona che lo ha sostituito è ...