(Di venerdì 25 novembre 2022) Iisti del DPcontinuano a darsi battaglia nei due eventi in programma in questo fine settimana. Se in terra australiana scorre tutto liscio, in quel di Johannesburg le avverse condizioni climatiche provocano ancora ritardi nella tabella di marcia dello(montepremi 17,5 milioni di rand). Dancontinua a guidare la classifica dall’alto del suo -13 (129 colpi). L’inglese piazza un buon -5 di giornata riuscendo a concludere il suo secondo round. Perun colpo di margine sul francese Romain Langasque e sul sudafricano Casey Jarvis. Gli inseguitori sono stati però interrotti rispettivamente alla buca 14 ed alla buca 11, momento in cui è calata l’oscurità. -10 e quarta posizione per un quintetto composto dall’inglese Nathan Kimsey ...

OA Sport

Vince ancora il maltempo a Johannesburg nel primo torneo del DPTour 2023. Il Joburg Open si ferma per la seconda volta in due turni, tra tuoni e fulmini, con i primi verdetti dunque rinviati. Classifica provvisoria all'Houghton GC (par 71), dove l'inglese ......0021:31 1 L'ivermectina è stata salutata come una " droga miracolosa " e, secondo il... trovarono un insolito tipo di batterio Streptomyces nel suolo giapponese vicino a un campo da. In ... Golf, DP World Tour 2022: Bradbury resta al comando di un tormentato Joburg Open. Bene Laporta e Paratore Golf, Joburg Open: nel maltempo va in testa Scrivener, bene Paratore e Laporta. Giornata condizionata dal maltempo in cui la spunta Scrivener. Paratore e Laporta appaiati in 13^.Nel primo come nel secondo round. Vince ancora il maltempo a Johannesburg nel primo torneo del DP World Tour 2023. (ANSA) ...