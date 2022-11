Giornata contro la violenza sulle donne | quando la retorica sui maschicidi non tiene | i dati a confronto

Lainternazionalela violenza sulle donne è una ricorrenza di portata mondiale che ha luogo ogni anno il 25 novembre per volere dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. L'istituzione ...L'aspetto allarmante del fenomeno, nonché quello su cui riflettere maggiormente, riguarda la percentuale delle donne che vengono uccise dai propri partener : sul totale, ben il 58,8% delle donne è ...(ANSA) - TRIESTE, 25 NOV - Nella Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, Despar_Aspiag Service, concessionaria dei marchi Despar, Eurospar ed Interspar per Triveneto ...VITERBO –Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne: da oggi, e per una settimana, presso la hall della Cittadella della salute di Viterbo resteranno in esposizione i la ...