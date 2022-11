Geppi Cucciari sorprende i fan su Instagram | Il commento di Beppe Sala

Leggi su newstv

(Di venerdì 25 novembre 2022) L’amata comica riesce sempre are i fan. Questa voltasi è mostrata in una veste diversa dal solito lasciando tutti a bocca aperta.è stata una delle comiche più amate nella storia del programma “Zelig”. Si è avvicinata al mondo del cabaret da giovanissima, entrando a far parte del laboratorio artistico del noto locale Zelig – dal quale è nata la trasmissione – all’inizio del duemila.i fan su)Nel 2002 è entrata nel cast della trasmissione radiofonica “Pinocchio” in onda su Radio Deejay e condotta da La Pina. L’anno seguente ha debuttato a “Zelig Off”, mentre nel 2004 ha preso parte al programma “Comedy Lab”....