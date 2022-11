Dios eterno

Leggi su terzotemponapoli

(Di venerdì 25 novembre 2022) Il pensiero del Club Napoli Milano Partenopea su questa giornata. Il murales gigantesco, storico nei Quartieri Spagnoli, tanti in giro per Napoli, in Argentina e nel mondo, uno stadio a lui dedicato, tanti bambini nati negli anni degli scudetti, ma anche dopo, che portano il suo nome…Quante opere, quanti gesti grandi o piccoli per ricordarlo… Eppure lui vive in ogni tifoso a prescindere da ogni materialismo o, anche, merchandising a posteriori. Lui vive indelebile, immortale nei cuori non solo di ogni tifoso del Napoli, dell’Argentina e del calcio in generale per quanto compiuto in campo sotto forma di gesta che vanno al di là dello scibile umano , per quanto fatto fuori dal campo, nel bene, e per le cadute nella vita che hanno reso umano un fenomeno altrimenti extraterrestre. Difficile allora ricordarlo a due anni dalla scomparsa fisica di un corpo umano: Diego vive nel ...