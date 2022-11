Comune di Pamparato | Concorso per 1 Operaio Specializzato

Leggi su posizioniaperte

(Di venerdì 25 novembre 2022) Ildiha indetto unPubblico per la ricerca di 1 Figura Professionale comesu macchine complesse, dovrà svolgere compiti di autista scuolabus, cantoniere, necroforo e custode di cimitero, personale di categoria B3. Per questa Posizione é previsto inquadramento con contratto a tempo pieno ed indeterminato. Bando diE' indettopubblico, per esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di, con profilo professionale - autista scuolabus e macchine complesse, cantoniere, necroforo e custode di cimitero, categoria giuridico economica B3, comparto funzioni locali. Requisiti ed Invio della Domanda Le ...