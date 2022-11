U15 | amaranto sconfitti a Palermo

Leggi su seriea24

Sconfitta esterna per glidi mister Riso, battuti tre a zero dal. Di seguito, il tabellino della gara: UNDER 15 SERIE A E B GIRONE D, 7ª GIORNATA-REGGINA 3-0 Marcatori: 32? 42? Ribaudo A., 46? Ciani.: Florulli (72? Lo Iacono), Tartamella, Ribaudo G. (60? Campora), Di Gregorio, Lugaro (72? Profeta), Federico, Pace, Ribaudo A. (72? Dell'Orzo), Ciani (58? Nicolosi), Motisi (60? Sorrentino), Colicchia (72? Massei). In panchina: Conigliaro, Mandalà. Allenatore: Giovanni Sanfilippo. Reggina: Cataldi, Franzò (52? Morabito), Surace, Fiore, Adorno (62? Vadalà), Curatola, Amarù (62? Enapoliti), Chirico (52? Raso), Di Prima, Cotroneo (52? Italiano), De Nuccio (42? Azzarà). In panchina: Iarrera, Passarino, Falzia. Allenatore: Antonino Riso. Arbitro: Nicolò Lo Gaglio di Trapani. Assistenti: Dario ...